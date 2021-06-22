США готовы участвовать в очередном раунде переговоров по СВПД

США собираются участвовать в седьмом раунде переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил сегодня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс

"Мы ожидаем, что примем участие в седьмом раунде, потому что в наших интересах <...> проверяемым способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - цитирует его ТАСС.

При этом Прайс подчеркнул, что время проведения седьмого раунда пока не объявлено.

Напомним, в июле 2015 года "шестерка" международных переговорщиков (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. 8 мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций в отношении Ирана. Новый президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к сделке.