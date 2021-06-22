В Грузии займутся развитием лесного туризма

Национальное лесное агентство Грузии решило заняться развитием лесного туризма.

Новый проект будет осуществляться при поддержке Программы развития ООН и правительства Швеции, сообщает пресс-служба агентства.

В рамках проекта планируется создать в стране новые рекреационные и туристические зоны, способствовать развитию экотуризма.

Как отметил на встрече с заинтересованными сторонами замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе, создание сети туристических маршрутов и пешеходных троп – основа для развития экотуризма.

В агентстве сообщили, что многоцелевое использование леса является одним из основных направлений реформы лесного сектора и Лесного кодекса.

Напомним, в Грузии лесами покрыто 40% территории страны.