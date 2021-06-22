Названа дата старта переговоров России и США по стратстабильности

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о том, что Россия и США могут начать переговоры по стратегической стабильности в следующем месяце.

"Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце, - сказал он в эфире телеканала CNN, пояснив, что речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ.

Ранее сообщалось, что на российско-американском саммите в Женеве 16 июня стороны достигли соглашения о возобновлении в ближайшее время переговоров по стратегической стабильности, в то же время конкретных дат названо не было, уточняет ТАСС.