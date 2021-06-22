ООН поблагодарила Россию за вклад в борьбу с пандемией коронавируса

Генеральный секретарь Организация Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в своем видеообращении к открытию Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия играет важную роль в преодолении глобальных вызовов.

Он отметил, что РФ, являясь одной из стран-основательниц ООН, всегда была на передовых позициях в работе организации и в продвижении мультилатерализма. "Пандемия коронавируса и экзистенциальные угрозы, вызванные климатическим кризисом, самым настоятельным образом демонстрируют необходимость возрождения многосторонности", - пояснил Гутерриш.

По мнению генсека ООН, мероприятия, подобные Московской конференции по международной безопасности, способствуют развитию партнерства стран - членов ООН друг с другом и различными агентствами всемирной организации, создавая основу для подлинной многополярности.

"Такое партнерство может успешно противостоять вызовам глобальному миру и безопасности, от вопросов ядерного разоружения и нераспространения до предотвращения использования химического и биологического оружия, от проблем кибербезопасности до противодействия дезинформации", - цитирует его ТАСС.

Гутерриш также поблагодарил Россию за поддержку мультилатерализма, ее вклад в миротворческие операции ООН и ее усилия по продвижению глобального ответа на вызовы пандемии коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 5 350 919 человек. Справились с болезнью 4 889 450 жителей страны, умерли – 331 122.