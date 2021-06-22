В Грузии обнаружили партию просроченных лекарств

Семь наименований просроченных медикаментов было обнаружено у одного из фармацевтических предприятий в Грузии, проинформировали в Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава страны.

Уточняется, что всего было конфисковано 99 239 упаковок.

В настоящее время препараты изъяты, а Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности направило протокол с требованием о конфискации изъятого фармацевтического продукта в суд, передает Sputnik Грузия.