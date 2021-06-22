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Садулаев проведет бой на турнире по борьбе памяти Али Алиева

Садулаев проведет бой на турнире по борьбе памяти Али Алиева

Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит на турнире памяти Али Алиева в Дагестане.

"В эти выходные, 25−27 июня, он отборется в Каспийске на турнире памяти Али Алиева ", - сказал порталу Wrestrus.ru главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, пояснив, что перед выездом на состязания в Италию Садулаев простудился, после чего было решено не отправлять его на турнир.

Тедеев отметил, что в настоящее время здоровье спортсмена восстанавливается. "С ним все хорошо, он выздоравливает", - сказал он.

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Вестник Кавказа

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