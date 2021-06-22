Садулаев проведет бой на турнире по борьбе памяти Али Алиева

Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выступит на турнире памяти Али Алиева в Дагестане.

"В эти выходные, 25−27 июня, он отборется в Каспийске на турнире памяти Али Алиева ", - сказал порталу Wrestrus.ru главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, пояснив, что перед выездом на состязания в Италию Садулаев простудился, после чего было решено не отправлять его на турнир.

Тедеев отметил, что в настоящее время здоровье спортсмена восстанавливается. "С ним все хорошо, он выздоравливает", - сказал он.