В РФС признали неудовлетворительным выступление сборной России на Евро

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвел итоги выступлению сборной России на Евро-2929.

Он подчеркнул, что результаты российской команды признаны неудовлетворительными.

"Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене", - сообщила служба коммуникации РФС.

Напомним, накануне сборная России потерпела разгромное поражение со счетом 1:4 от команды Дании в матче группового этапа Евро-2020 и завершила выступление на турнире.

По итогам группового этапа первое место в квартете B с 9 очками заняла сборная Бельгии. Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, однако по дополнительным показателям датчане заняли вторую строчку, финны – третью, а россияне – четвертую.