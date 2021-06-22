Водители крупнейшего автопарка в казахстанском Семее устроили забастовку

Утром 22 июня в Семее из-за очередной забастовки водителей и кондукторов самого крупного автопарка не вышли на маршруты более 100 автобусов.

Десятки собравшихся на территории автопарка жаловались, что с момента их недавней забастовки прошла неделя, однако у работников по-прежнему нет пенсионных и медицинской страховки. Кроме того, стало известно, что из-за долгов парк может лишиться автобусов, а люди – работы.

В свою очередь, руководство предприятия и чиновники продолжают выяснять, кто кому должен. Водителей и кондукторов просят дождаться вступления в силу решения судов по проблемам автопарка и субсидиям.

"Semey Bus было обязано выплатить соответствующие отчисления согласно действующему законодательству. Поднимался вопрос и касательно субсидий", - отметил заместитель акима Семея Айдар Садырбаев.

По его словам, в настоящее время ведутся судебные разбирательства, в том числе на действия отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог. "Мы ждем решения суда по данному вопросу", - цитирует заместителя акима "Sputnik Казахстан".