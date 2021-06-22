Власти Северной Осетии запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

В Северной Осетии запретили проведение массовых мероприятий на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло.

Согласно документу, c 23 июня в регионе приостанавливают проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов, дискотек, танцплощадок, работу детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах.

Кроме того, заведения общепита смогут работать только в период с 06:00 до 23:00, за исключением обслуживания навынос и доставки. Жителям республики разрешено посещать парки и другие места отдыха при соблюдении социальной дистанции и без использования объектов инфраструктуры.

Заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов ограничивается до 50%. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников из числа лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 5 350 919 человек. В Северной Осетии выявлено 17 208 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 16 798 жителей республики, умерли – 227.