Агентство культурного наследия появилось в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта и инновационному развитию данной сферы".

В пресс-службе Министерства туризма и спорта республики отмечают, что в стране организовано Агентство культурного наследия, также появятся региональные управления культурного наследия в Ташкенте, Каракалпакстане и областях.

Новое ведомство займется защитой объектов материального культурного наследия, поддержкой археологических исследований, развитием деятельности музеев, сохранением уникальных историческо-культурных территорий. Также Агентство уполномочено устранять нарушения законодательных норм в культурной сфере.