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Владикавказ с Симферополем, Каиром и Ереваном соединят прямые авиарейсы

Владикавказ с Симферополем, Каиром и Ереваном соединят прямые авиарейсы

Из Владикавказа уже сегодня в Крым и Армению отправятся первые прямые авиарейсы, - сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Северной Осетии.

Вылет самолетов в Ереван и Симферополь запланировано на каждый вторник. Также с четверга стартуют полеты в Каир, которые тоже будут выполняться раз в неделю.

"Первые самолеты авиакомпаний Nordwind Airlines и Pegas Fly уже прибыли во столичную авиагавань – их встретили водной аркой, созданной с помощью брандспойтов пожарных автомобилей", - рассказали в пресс-службе аэропорта Владикавказа, передает "АиФ-Ставрополье".

Рейсы по этим направлениям пользуются популярностью среди жителей республики – билеты на них раскуплены, а воздушные суда заполняются до отказа.

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Вестник Кавказа

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