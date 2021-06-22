Наводнение изменит Генплан застройки Ялты

Ливни и подтопления, обрушившиеся на курортную Ялту, внесут свои коррективы в Генеральный план застройки города, - сообщает "Российская газета".

Последствия стихии усугубили самострои в руслах рек, которые появились в нарушение всяких норм и правил. Чтобы не допустить таких ситуаций впредь, в Генплан и иную градостроительную документацию будут внесены изменения, согласно которым русла рек больше не будут застраиваться ни при каких условиях, - отметила мэр города Янина Павленко, передает "АиФ".

Напомним, на прошлой неделе на территории Крыма прошли сильные дожди, что привело к наводнениям и разрушениям в Ялте и Керчи. Есть жертва и пострадавшие, заметно пострадали городские коммуникации и инфраструктура.