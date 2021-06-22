Около 30% сотрудников на Ставрополье могут отправиться на дистант

Руководителям организаций и компаний Ставропольского края рекомендовано перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленную работу, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

Уточняется, что органы исполнительной власти переведут часть своих работников на дистанционный режим до 11 июля.

Кроме того, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приостановлено проведение культурных мероприятий на открытых площадках. "Физкультурные и спортивные мероприятия предписано проводить без [непосредственного] участия зрителей", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Уточняется, что исключение составляют общественные обсуждения, публичные слушания, собрания жителей домов, садоводческих товариществ и так далее.