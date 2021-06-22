В Кремле дали оценку выступлению сборной России на Евро-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин следил выступлениями сборной России на чемпионате Европы по футболу.

"Выступление неудачно", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что глава государства смотрел вчерашний матч сборной против команды Дании. "Следили, разумеется, все", - цитирует Пескова РБК.

Напомним, накануне сборная России потерпела разгромное поражение со счетом 1:4 от команды Дании в матче группового этапа Евро-2020 и завершила выступление на турнире.