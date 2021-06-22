В Кремле дали оценку выступлению сборной России на Евро-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин следил выступлениями сборной России на чемпионате Европы по футболу.
"Выступление неудачно", - подчеркнул представитель Кремля.
Он также отметил, что глава государства смотрел вчерашний матч сборной против команды Дании. "Следили, разумеется, все", - цитирует Пескова РБК.
Напомним, накануне сборная России потерпела разгромное поражение со счетом 1:4 от команды Дании в матче группового этапа Евро-2020 и завершила выступление на турнире.
Вестник Кавказа
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