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Российская вакцина от гриппа зарегистрирована в Туркмении

Российская вакцина от гриппа зарегистрирована в Туркмении

Российская вакцина от гриппа "Ультрикс Квадри" была зарегистрирована на терртории Турцкмении.

"Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана выдало регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики гриппа "Ультрикс Квадри", разработанную и выпускаемую российской биофармацевтической компанией "Форт", - отмечается в сообщении холдинга "Нацимбио".

Уточняется, что в настоящее время препарат поставляется в пять государств.

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Вестник Кавказа

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