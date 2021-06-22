Российская вакцина от гриппа зарегистрирована в Туркмении

Российская вакцина от гриппа "Ультрикс Квадри" была зарегистрирована на терртории Турцкмении.

"Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана выдало регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики гриппа "Ультрикс Квадри", разработанную и выпускаемую российской биофармацевтической компанией "Форт", - отмечается в сообщении холдинга "Нацимбио".

Уточняется, что в настоящее время препарат поставляется в пять государств.