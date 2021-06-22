В МИД России анонсировали переговоры с США по стратегической стабильности
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике, что в скором времени РФ и США приступят к консультациям по проблематике стратегической стабильности.
"В самом ближайшем будущем наши страны приступят к новому раунду многоуровневого стратегического диалога", - сказал дипломат.
Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона выразила готовность приступить к этому диалогу энергично и без промедлений.
Он также выразил надежду на то, что в дальнейших переговорах по стратегической стабильности в подходе США будет превалировать прагматизм, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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