Как изменился Крым в условиях европейских санкций

21 июня 2021 года Европейский союз в очередной раз продлил на год экономические санкции против Крыма, запрещая физлицам и организациями импортировать продукцию с полуострова и из Севастополя. Инвестиции, торговля и туристический сектор также по-прежнему ограничены. Но так ли уж существенны меры, которые предпринимает европейский блок в отношении Крыма?

Неужели полуостров оказался в забвении? Или все-таки европейские усилия не более чем попытка соответствовать ожиданиям партнера по ту сторону Атлантики?

По данным за 2013 год, крымские предприятия экспортировали продукцию на $904 млн. Наибольшая доля экспорта, 26% приходилась на Россию. Традиционно 23% составлял экспорт в европейские страны. Основные товары, отправлявшиеся в Евросоюз, были представлены продуктами неорганической химии - 35%, минералами -34%, а также алкогольными и безалкогольными напитками - за счет развитой культуры виноградарства.

В первый переходный год после присоединения полуострова к России объемы экспорта упали до $ 79 млн, тем не менее сальдо торгового баланса Республики Крым оказалось положительным за счет экспорта зерновых культур и нефтепродуктов в Саудовскую Аравию и Кипр.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, внешний оборот крымских товаров в 2019 году составил $70 млн, что, безусловно, меньше, чем до европейских санкций, однако несмотря на это, рост экономики Крыма ускорился до 5,1%. Кроме того, согласно проекту стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года, в период с 2021 по 2026 годы ожидается рост показателей внешнеэкономической деятельности за счет новых соглашений со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Кроме того, внутренняя, межрегиональная торговля, обеспечивает устойчивый рост республиканского бюджета: по итогам 2019 года, например, доходы полуострова увеличились до 46,7 млрд рублей. Рост валового регионального продукта в 2020 году был зафиксирован на уровне 3,1%.

По состоянию на 1 января 2012 года страны Евросоюза инвестировали в крымскую экономику $324 млн, а объем общих прямых инвестиций составил $1,17 млрд. В 2020 году инвестиции в основной капитал Республики Крым достигли отметки в $3,1, млрд. Иностранные инвестиции в крымскую экономику превысили $71 млн. По словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, число предприятий, управляемых иностранцами, увеличилось на 37%. Сейчас в Крыму реализуется 1500 инвестиционных проектов, а в 2012 году их было всего 80, несмотря на участие европейских компаний.

Экономические санкции со стороны Европейского союза оказали влияние на Республику Крым, однако не таким образом, как рассчитывали Брюсселе. Полуостров развивается, находит новых зарубежных партнеров, реализует множество инвестиционных и инфраструктурных проектов.