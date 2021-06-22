Может ли тренировать сборную Россию бывший вратарь?

Поражение от Дании дало новые аргументы критикам главного тренера России по футболу Станислава Черчесова против его работы в команде. Но из уст бывшего полузащитника ряда известных европейских клубов и сборных СССР и России Андрея Канчельскиса уже много лет звучит фраза о том, что "вратарь может быть только тренером вратарей, но никак не сборной". Сам Канчельскис играл в полузащите. С Черчесовым выходил на поле в футболках отечественных сборных в период с 1990 по 1998 гг.

"Вестник Кавказа" обратился к известным советским голкиперам и тренерам с просьбой высказать мнение об утверждении Канчельскиса. Бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, один из лучших голкиперов советского футбола Анзор Кавазашвили назвал подобные утверждения "самой настоящей глупостью". "Когда Висенте Феола, человек, который толком не играл в футбол, журналист, возглавил сборную Бразилию (в 1958 году, и Бразилия впервые стала чемпионом мира - прим. ред.), никто слова не сказал. Более того, его назвали великим. Должен быть специалист, который знает все тонкости игры, и не важно, где он играл - в воротах, в защите, в нападении", - уточнил собеседник.

Анзор Кавазашвили назвал главную, на его взгляд, проблему неудачи сборной России на Евро-2020, которая не имеет отношения к тому, где именно играл в свои годы Черчесов на поле. "Тренерский штаб и футболисты сборной после чемпионата мира 2018 года, завоевав признательность болельщиков и руководства страны, остановились в своем развитии. Вспомним, как они прошли на одном дыхании четыре игры на чемпионате: с Египтом, Саудовской Аравией, Испанией и Хорватией. Коэффициент полезного действия наших футболистов был высоким, все даже забыли про поражение от уругвайцев. Мы приняли то выступление как успех. Но прошли три года. Наставники сборной должны совершенствовать свое тренерское мастерство, изучать новшества в футболе. Но мой друг Станислав Черчесов не принял никаких изменений в работе с футболистами. Почему? Он берет в сборную лучших российских футболистов, привлекает тех, кто выступает в зарубежных клубах. Наш чемпионат более низкого уровня, чем европейских стран. Они прогрессируют, мы нет, а сборная вообще опустилась еще ниже. Я считаю, что надо провести расширенный тренерский совет сборной России с участием признанных специалистов. Пусть главный тренер выступит с отчетом, и нам, тем, кто не входит в тренерский совет, надо дать изложить свою точку зрения. Надо сократить число легионеров в клубах премьер-лиги до двух - трех человек, а в первом дивизионе вообще запретить им играть. Потому что правительство ставит вопрос о развитии детско-юношеского футбола. Сегодня ребята, выходя из футбольных школ, могут в лучшем случае попасть в команды второй лиги. Если им повезет, их потом возьмут в первый дивизион, а там имеют права в командах играть по два легионера, уже не все места предназначены россиянам", - заключил один из лучших вратарей советского футбола.

Лучший вратарь СССР 1979 года, впоследствии в течение 20 лет работающий тренером, в том числе и молодежной Грузии, Отар Габелия в беседе с "Вестником Кавказа" напомнил, что многие тренеры, игравшие раньше вратарями, добивались хороших успехов. "Бывший голкипер сборной Италии Дино Дзофф стал тренером "Ювентуса", который при нем завоевал Кубок УЕФА в 1990 году. В 2000 году сборная Италия под его руководством стала второй на чемпионате Европы. Еще он тренировал "Лацио", "Фиорентину". Это разве плохие команды? Вратарь видит весь рисунок игры с ворот, руководит игрой защитников - он уже на поле думает о тактике, которую определяет тренер, но вратарь, выстраивая оборону, всегда имеет большой плюс в организации игры. Одна подсказка вратаря может принести отличный результат", - добавил Отар Габелия.

Известный российский футболист и тренер сборной России с 1993 по 1998 гг. Михаил Гершкович в беседе с "Вестником Кавказа" тоже не согласился с фразой, что "бывший вратарь может тренировать только вратарей, а не команду". "Голословное утверждение. Игровая специализация к тренерской работе не имеет прямого отношения. Эти высказывания, возможно, основаны на каких-то личных взаимоотношениях людей. Все наши беды футбольные от нерешенной проблемы подготовки молодых футболистов. Главная проблема сборной России - это уровень мастерства игроков. Можно футболиста физически хорошо подготовить, можно настроить психологически, рассчитывать на удачу, но все это даст лишь временный успех. Но чтобы достичь хороших результатов, нам нужно как можно быстрее и успешнее заняться развитием детско - юношеского футбола, по всей стране должны работать квалифицированные детские тренеры. Талантов же среди детей много, но их найти и воспитать должны наставники", - заключил Михаил Гершкович.

После досрочного вылета сборной России с Евро-2020 глава РФС Александр Дюков заявил, что по горячим следам кадровые выводы делать неправильно, но результат сборной он назвал неудовлетворительным.