Чижов: ЕС целенаправленно переписывает историю Второй мировой войны

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил о том, что попытки пересмотреть историю Второй мировой войны продолжаются десятилетия, постепенно разрастаясь и превращаясь в ЕС в целенаправленную кампанию.

"Мне пришлось наблюдать буквально с момента моего назначения на пост постоянного представителя России при ЕС в 2005 году, как попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и поставить под сомнение решающий вклад советского народа в освобождение Европы от коричневой чумы набирали обороты", – сказал он, выступая на онлайн-семинаре в Брюсселе "80 лет после вторжения нацистской Германии в Советский Союз".

"На моих глазах ревизионистские устремления отдельных - прямо скажем, не самых больших и влиятельных - стран и политиков ЕС последовательно разрастались, оформляясь, по сути, в целенаправленную кампанию", - обратил внимание он.