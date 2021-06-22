Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заявил о том, что на этой неделе Москва побила антирекорд по коронавирусу.

"Вы знаете, что у нас уже более 9 тыс заболевших каждый день, большое количество госпитализаций, но и мы, к сожалению, побили определенные антирекорды на этой неделе", - сказал он.

"Собственно говоря, такого количества заболевших не было предыдущее все время ковида", - сказал он, выступая в эфире канала "Россия 24".