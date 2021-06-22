ДТП с участием двух машин Nexia в Узбекистане унесло жизни двух пешеходов

В Гузарском районе Кашкадарьинской области Узбекистана столкнулись два автомобиля Nexia. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

Авария случилась 13 июня. Как отмечается, водитель первого автомобиля, пытаясь уйти от столкновения с переходящим дорогу пешеходом, резко повернул вправо, в результате чего потерял управление, а машина перевернулась.

Ехавший следом водитель другой Nexia из-за маневров впереди выехал на обочину и сбил двух пешеходов, которые стояли на краю проезжей части. От полученных травм пешеходы скончались на месте ДТП.

По данному факто проводится доследственная проверка, передает Газета.uz.