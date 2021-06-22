Главная » Новости

ДТП с участием двух машин Nexia в Узбекистане унесло жизни двух пешеходов

ДТП с участием двух машин Nexia в Узбекистане унесло жизни двух пешеходов

В Гузарском районе Кашкадарьинской области Узбекистана столкнулись два автомобиля Nexia. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

Авария случилась 13 июня. Как отмечается, водитель первого автомобиля, пытаясь уйти от столкновения с переходящим дорогу пешеходом, резко повернул вправо, в результате чего потерял управление, а машина перевернулась.

Ехавший следом водитель другой Nexia из-за маневров впереди выехал на обочину и сбил двух пешеходов, которые стояли на краю проезжей части. От полученных травм пешеходы скончались на месте ДТП.

По данному факто проводится доследственная проверка, передает Газета.uz.

1395 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!