В Узбекистане ужесточили правила въезда в страну на фоне ситуации с COVID-19

Власти Узбекистана ужесточили правила въезда в страну. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 22 июня всем въезжающим в республику необходимо проходить ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19 - в дополнение к имеющимся справкам с отрицательным результатом теста, сделанном до вылета.

В сообщении Минздрава Узбекистана сказано, что такое решение было принято властями на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Таким образом, с сегодняшнего дня все, кто прибывает в страну, обязаны в течение семи суток после пересечения границы сделать ПЦР-анализ.