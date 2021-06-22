VK Fest перенесли на конец лета из-за COVID-19

"ВКонтакте" и Radio Record перенесли VK Fest на 28 и 29 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице фестиваля в социальной сети.

Соответствующее решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Санкт-Петербурге и других городах России.

Напомним, изначально фестиваль должен был пройти 24-25 июля.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 5 350 919 человек. В Санкт-Петербурге выявлено 459 466 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 430 992 жителя города, умерли – 15 503.