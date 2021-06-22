Статус переболевших будет длиться в Москве полгода

Цифровой сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией в Москве будет действителен в шести месяцев, проинформировали в столичном департаменте здравоохранения.

"Статус "Переболел" будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Он действителен – 180 дней", - указано в сообщении департамента.

В то же время срок действия сертификата со статусом "Вакцинирован", формирующегося после прохождения полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции будет составлять 365 дней