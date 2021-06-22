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УЕФА доверил Петербургу самому решить, проводить ли матчи Евро на фоне роста заболеваемсти COVID-19

УЕФА доверил Петербургу самому решить, проводить ли матчи Евро на фоне роста заболеваемсти COVID-19

Россия вправе отказаться от проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу, которые должны пройти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти", - приводит сообщение организации "Интерфакс".

Напомним, Санкт-Петербургу осталось провести два матча Евро. В среду, 23 июня, здесь должен пройти матч между сборными Швеции и Польши, а 2 июня – игра 1/4 финала.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлены 5 334 204 случая заражения. За последние 24 часа инфекцию диагностировали у 16 715 жителей страны.

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