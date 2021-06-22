Непогода уничтожила посевы в Крыму

Посевы погибли на площади 122 га в Крыму из-за разгула стихии, проинформировал вице-премьер крымского правительства, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, отметив, что по предварительным оценкам, сумма ущерба превышает 2 млн рублей.

"В ходе обследований посевов, которые проводились по всей территории республики, только в Ленинском районе выявлены площади, на которых отмечено полегание растений, надломление стеблей, оголенные участки посевов, вымытые потоками воды, а также потопление посевов", - сообщил он, отметив, что из-за чрезвычайной ситуации нанесен ущерб четырем сельскохозяйственным предприятиям в четырех сельских поселениях.