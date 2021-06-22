Путин и Меркель обсудили безопасность Европы

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых заявил, что в Москве оценили участие канцлера и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в мероприятиях в память о 22 июня.

Меркель в свою очередь, выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война.

"С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии", - говорится в сообщении пресс-службы кремля.

Стороны также констатировали, что обеспечение безопасности Европы возможно лишь совместными усилиями. "Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - говорится в сообщении.