Ингушетия на развитие двух сел получит из федерального бюджета около полумиллиарда рублей

Министерство сельского хозяйства России выделит около 500 млн рублей на развитие двух сельских поселений в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона по итогу состоявшейся в Москве встречи главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева.



Средства будут предоставлены рамках госпрограммы "Современный облик сельских территорий".

"В ходе отбора проектов для включения в ведомственный проект госпрограммы "Современный облик сельских территорий" Минсельхозом Ингушетии предложено 9 проектов. Два из них, предполагающих реализацию в 2022 году, уже согласованы. Это проекты создания объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях Экажево и Нижние Ачалуки с общим финансированием, превышающим 425 млн рублей", - сказано в сообщении.

Как сообщается, остальные семь проектов находятся на рассмотрении.

Также в ходе встречи Калиматов и Патрушев обсудили развитие мелиорации в Ингушетии и грантовую поддержку фермеров "Агростартап" для семейных и животноводческих ферм в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы".