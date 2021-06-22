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Ингушетия на развитие двух сел получит из федерального бюджета около полумиллиарда рублей

Ингушетия на развитие двух сел получит из федерального бюджета около полумиллиарда рублей

Министерство сельского хозяйства России выделит около 500 млн рублей на развитие двух сельских поселений в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона по итогу состоявшейся в Москве встречи главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева.

Средства будут предоставлены рамках госпрограммы "Современный облик сельских территорий".

"В ходе отбора проектов для включения в ведомственный проект госпрограммы "Современный облик сельских территорий" Минсельхозом Ингушетии предложено 9 проектов. Два из них, предполагающих реализацию в 2022 году, уже согласованы. Это проекты создания объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях Экажево и Нижние Ачалуки с общим финансированием, превышающим 425 млн рублей", - сказано в сообщении.

Как сообщается, остальные семь проектов находятся на рассмотрении.

Также в ходе встречи Калиматов и Патрушев обсудили развитие мелиорации в Ингушетии и грантовую поддержку фермеров "Агростартап" для семейных и животноводческих ферм в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы".

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Вестник Кавказа

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