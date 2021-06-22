Гахария обсудил с представителями Атлантического совета реформы в Грузии

Председатель партии "За Грузию" Георгий Гахария провел в США встречу с аналитическими кругами, организованными Аналитическим советом. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Грузии и в регионе в целом, а также вызовы, которые стоят сегодня перед государством.

Кроме того, Гахария поведал о планах на будущее и о программе своей политической партии.

Помимо этого, на встрече обсуждались реформы, которые имеют критическое значение для будущей европейской и евроатлантической интеграции Грузии.

Напомним, Георгий Гахария покинул пост премьер-министра Грузии в феврале 2021 года из-за разногласий по поводу срока задержания лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. В конце мая он вернулся в политику в качестве оппозиционного политика, представив свою партию "Для Грузии".