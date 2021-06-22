Петербург бьют четвертый температурный рекорд

В Санкт-Петербурге четвертый день подряд устанавливается температурный рекорд, сообщил главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

"Есть четвертый рекорд подряд в Санкт-Петербурге. Температура воздуха уже достигла +33,3°C, перекрыв максимум в +32,5°C 1917 года", - сказал собеседник ТАСС, отметив, что воздух все еще продолжает нагреваться.

Согласно прогнозам, аномально жаркая погода в Санкт-Петербурге продержится до 24 июня.