Названы условия введения локдауна в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова соообщила о том, что столице локдаун будет введен только в крайнем случае.

По ее словам, введение локдауна негативно скажется на городской экономике.

В то же время она отметила, что с эпидемиологоческой точки зрения, локдаун – наиболее эффективный способ в борьбе с коронавирусом. "Но это очень сложное и болезненное решение, которое наносит колоссальный удар по экономике города", - сказала она, что такое решение может быть принято лишь в крайнем случае.