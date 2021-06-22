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90% работников торговли и сферы услуг привьют на Дону

90% работников торговли и сферы услуг привьют на Дону

Руководство Ростовской области намерено повысить уровень вакцинации от коронавируса среди работников торговли и сферы услуг до 90%, заявили в управлении информационной политики регионального правительства.

уточняется, что увеличение уровня вакцинации станет темой для обсуждения на встречах с руководителями предприятий общепита, торговли и других сфер – руководители предприятий должны сформировать позицию среди своих работников о необходимости вакцинации. Отмечается, что в дальнейшем это позволит обеспечить продовольственную безопасность и бесперебойное снабжение населения продуктами в регионе, передает РИА Новости

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Вестник Кавказа

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