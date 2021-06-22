Курбан-байрам в Москве отпразднуют онлайн

Из-за ситуации с коронавирусом мусульмане в Москве будут праздновать Курбан-байрам онлайн, сообщил зампредседателя ДУМ РФ, председатель столичного Духовного управления мусульман, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он напомнил, что в праздники в Московскую соборную мечеть собирается обычно свыше 100 тыс верующих, и соблюдение санитарных мер в таких условиях невозможно.

"Поэтому на Курбан-байрам доступ в мечети для верующих закрыт, молитвы в мечетях проходят только при участии имамов и сотрудников. Кордоны выстраивают еще у метро, чтобы у мечетей не было скопления людей", - приводит слова муфтия РИА Новости.

Аляутдинов обратил внимание, что в другое время все мечети открыты в штатном режиме, молитвы проводятся с соблюдением социальной дистанции, соблюдается масочный режим.

Говоря о ритуальном заклании животных, он напомнил, что оно устраивается только за чертой города, но и там верующим необходимо соблюдать все необходимые меры безопасности, в частности, не собираться большими группами.

"Ранее в честь Курбан-байрама мы устраивали в городских парках мероприятия и благотворительные акции. В этом году, предполагаю, их придется отменить. Но время еще есть: возможно, после вакцинации ситуация кардинально изменится", - отметил муфтий.