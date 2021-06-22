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Кубань предупредили о грозах

Кубань предупредили о грозах

В Краснодарском крае в ближайшие сутки прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

В среду в регионе будет 29-34 градусов тепла, осадки ожидаются местами, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На Черноморском побережье небольшие дожди с грозами пройдут днем, порывы ветра до 14 м/с, воздух прогреется до 26-31 градуса.

В Краснодаре осадки маловероятны и жарче, чем на курортах - до плюс 33. Штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и ветра действует на Кубани до конца суток 22 июня.

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Вестник Кавказа

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