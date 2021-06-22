РФС решит судьбу Черчесова в ближайшее время

Работу тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым оценит РФС, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании будут присутствовать Станислав Черчесов, который подведет итоги выступления сборной на Евро-2020. После этого представители Исполкома дадут свою оценку работы штаба.

Напомним, что сборная России крупно проиграла команде Дании в матче группового этапа Евро-2020 и завершила выступление на турнире.