Мишустин: необходимо расширять взаимодействие с Узбекистаном в области топливно-энергетического комплекса

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в Москве со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым и призвал расширять кооперацию стран в различных областях.

"Считаю, что необходимо серьезно расширять кооперацию в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, включая мирное использование атомной энергии, в медицине, в образовании, в цифровой экономике, вообще в высоких технологиях", - заявил Мишустин, пишет РИА Новости.

Глава российского правительства подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание укреплению стратегического партнерства с Узбекистаном.

"Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести российско-узбекское взаимодействие на еще более высокий уровень, ну в первую очередь, наполнить его перспективными совместными проектами, инициативами", - сообщил он.