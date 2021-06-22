Стартовала третья фаза испытаний турецкой вакцины от коронавируса

В Турции началась третья фаза клинических испытаний отечественной вакцины против COVID-19, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, препарат был назван Turkovac.

"C третьей фазой испытаний отечественной вакцины от коронавируса Турция открывает новую страницу в данной области", - приводит слова главы государства Anadolu.

Турецкий лидер заверил, что в ближайшие несколько недель вакцинация от коронавируса охватит всех жителей страны старше 18 лет.