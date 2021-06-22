Взрывной рост - заболеваемость коронавирусом в Москве в июне выросла на 100%

В Москве уже три недели наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом, рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Три последних недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%", - констатировала она в эфире телеканала "Россия 24".

При этом у 90% заболевших выявляется индийский штамм - "дельта", это главная причина новой волны коронавируса в Москве, отметила Ракова.

"Как уже сейчас ясно от экспертов, он ("дельта") доминирует в Москве, 90% всех новых случаев заболевания связаны именно с этим штаммом. По мнению специалистов, он в разы заразнее, чем уханьский штамм", - пояснила она.

Ранее заммэра сообщала, что за последние две недели повторная заболеваемость коронавирусом увеличилась в столице в два раза.

Также Ракова сообщила, что в Москве более 70% инфицированных лечатся на дому, при этом каждую неделю разворачиваются дополнительные койки для больных коронавирусом. К концу месяца таких коек будет 24 тыс.