Самосвал опрокинулся на дороге в Алматы

В Медеуском районе Алматы самосвал марки Howo, груженный камнями и землей, перевернулся из-за встречного движения легковушки.

По словам очевидцев и водителя, самосвал ехал по Восточной объездной дороге, и водитель свернул на улицу Сагадата Нурмагамбетова. Спускаясь по склону, ему навстречу выехала иномарка. Водитель самосвала хотел совершить поворот, однако потерял управление, сообщает "Спутник-Казахстан".

В результате происшествия самосвал опрокинулся на дорогу, водитель отделался ушибами.