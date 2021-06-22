Кочарян провалил выборы, но у него есть новый план

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, завершившиеся уверенной победой партии Никола Пашиняна – его "Гражданский договор" получил 72 мандата. Главный оппонент и.о. премьера - блок экс-президента Роберта Кочаряна занял второе место, сумев провести в парламент националистов из "Дашнакцутюн" и закрепив за собой 27 мандатов. Неожиданно для всех в парламент сумели пройти члены блока "Честь имею" третьего президента республики Сержа Саргсяна и бывшего главы СНБ Артура Ванецяна, получив скромные шесть мандатов.

Националисты не сумели победить Пашиняна. Во второй раз в новейшей истории Армении люди проголосовали против реваншистских идей Кочаряна и его сторонников. Даже разгром армянской армии во Второй Карабахской войне при правительстве Пашиняна не вернул Кочаряну популярность, хотя тот не гнушался демонизировать любые альтернативы сепаратистов.

Блок партий "Родина" и "Республиканская партия Армении" (РПА) не смог набрать необходимых 7% для прохождения избирательного барьера.

"Честь имею" своим результатом обязан в Артуру Ванецяну, который, вероятно, смог созвать на выборы свою электоральную базу.

5,32% голосов не позволили "Процветающей Армении" Гагика Царукяна сохранить за собой присутствие в Национальном собрании.

Теперь парламент лишился системой оппозиции, через которую противники Пашиняна вставляли палки в колеса "Гражданского договора". Теперь вместо унылого политического собрания, в котором присутствовала партия власти и несколько ее системных оппонентов, Армения получила парламент возглавляемый "революционным" правительством и его оппонентами, которые едва ли могут считаться оппозиционной силой, готовой работать на благо республики. Если раньше Кочаряну и его соратникам было достаточно воспользоваться кулуарными услугами системной оппозиции, чтобы проваливать инициативы Пашиняна, то теперь экс-президенту все придется делать своими руками.

Кочарян проиграл выборы - простого прохождения в парламент ему недостаточно, поскольку уголовное преследование в отношении второго президента не завершено, и после выборов оно и вовсе может быть перезапущено.

Коалиция сил сепаратистов не может противостоять в парламенте Пашиняну. Во-первых, партия "Гражданский договор" получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании. Во-вторых, посмотрим, с какими силами карабахские сепаратисты сумели пройти в парламент. Карманная партия бывшего губернатора Сюника Ваге Акопяна не может похвастаться надежным составом, а потому не станет опорой для Кочаряна. Партия бывшего главы СНБ Артура Ванецяна молода и, скорее всего, потеряется между интересами Саргсяна и Кочаряна. Остаются дашнаки, чей политический опыт испытан за пределами парламента, но никак не в его стенах. Члены "Дашнакцутюн" привыкли участвовать в громких политических кампаниях, поддерживая ту или иную влиятельную персону, и страшно представить, с какими законодательными инициативами могут выступить члены "революционной федерации", чья риторика практически всегда закачивается призывами к оружию.

Присутствие лидеров карабахского клана в стенах парламента маловероятно. Ни Саргсян, ни Кочарян не станут принимать участия в парламентских заседаниях и критиковать политику премьера с трибуны Национального собрания.

Принимая во внимание то, что Кочарян и его команда шли на выборы, как на войну, вероятно, националистический фронт прежней политической элиты предпочтет политический демарш - будет и дальше отказываться признавать результаты выборов. В таком случае армянский парламент не сумеет собраться, а Пашинян не сможет быть переизбран. То, что Армения может погрузиться в глубокий политический кризис безвластия, для Кочаряна представляется чем-то вторичным. Подследственный экс-президент Армении шел на выборы воевать с Пашиняном, поэтому теперь Кочарян попытается не допустить избрания Пашиняна премьером через срыв процесса формирования парламента.