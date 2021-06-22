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В первый день возобновления авиасообщения из России в Турцию вылетят почти 80 самолетов

В первый день возобновления авиасообщения из России в Турцию вылетят почти 80 самолетов

По данным Росавиации, во вторник, между Россией и Турцией будет выполнено почти 80 рейсов.

Будут совершены как чартерные, так и регулярные рейсы. Напомним, с 22 июня России возобновила авиасообщение с Турцией, российские туристы за минувшие выходные раскупили все туры на ближайшие дни.

Во вторник 54 рейса выполнят российские перевозчики, среди которых "Аэрофлот", "Победа", S7, "Россия", AZUR air, Pegas Fly, "Ямал", Royal Flight, Smartavia, Nordwind, Red Wings.

В настоящее время полеты разрешены в Анталью, Даламан, Бодрум, Стамбул, Анкару из 32 аэропортов России.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией в апреле из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этой стране.

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Вестник Кавказа

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