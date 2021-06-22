На смену аномальной жаре в Москве придет жара обыкновенная

По прогнозам синоптиков жара в 30 и более градусов прекратится в Москве к середине следующей недели.

Как рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в выходные в столичном регионе повысится вероятность локальных кратковременных дождей и гроз, они начнут понемногу сбивать жару. Однако в субботу ожидается плюс 32-34, в воскресенье плюс 31-33.

"Температура новой недели будет уже чуть ниже плюс 30 градусов, примерно плюс 28 - 29. Жара уже перестает быть рекордной, перейдет в категорию обычной жары, так сказать. Но вполне возможно, что в середине следующей недели: во вторник, среду и четверг будет уже около плюс 25-27 градусов. Пока большего похолодания в обозримом будущем не видно", - предупредил синоптик.

В Москве уже побиты несколько температурных рекордов, ожидается, что всего за период аномальной жары будет установлено семь рекордов.