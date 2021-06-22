S7 свяжет Азербайджан с Северной Осетией

Российская авиакомпания S7 Airlines с 3 июля начнет совершать рейсы из столицы Северной Осетии в Баку. Такое сообщение распространила пресс-служба международного аэропорта Владикавказ.

"Полеты в Баку будут совершаться с частотой один раз в неделю по субботам. Вылет из Владикавказа в 18:00, прибытие в Азербайджан в 20:15 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать из Баку в 16:00 и прибывать в Северную Осетию в 16:25", - пояснили в воздушной гавани.

На маршруте будут курсировать комфортабельные лайнеры Boeing 737-800 с салонами бизнес- и экономического класса.

Перевозчик планирует совершать рейсы до конца октября. Билеты уже можно купить на официальном сайте S7 и во всех авиакассах.