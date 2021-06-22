Меркель: газ необходим Германии в рамках энергетического перехода

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула важность газа для страны, выступая на Дне германской промышленности во вторник, пишет РИА Новости.

"Германия по-прежнему нуждается в газе в качестве промежуточной технологии на своем энергетическом пути", - отметила она.

По словам Меркель, в ЕС по данному вопросу остаются противоречия, Франция, например, поддерживает атомную энергетику.

Канцелер отметила, что Германии нужен "точный прогноз энергопотребления на 2030 год", так как существующий ныне прогноз не учитывает влияние распространения электромобилей и рост число используемых компьютеров. По ее мнению, речь идет о значительном расширении существующих энергосетей.