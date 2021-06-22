Главная » Новости

"Нефтчи" презентовал новую форму на сезон 2021/22 (ВИДЕО)

&quot;Нефтчи&quot; презентовал новую форму на сезон 2021/22 (ВИДЕО)

Бакинский "Нефтчи" представил новую форму команды на сезон 2021/22, сообщает пресс-служба клуба.

Чемпион Азербайджана представил три комплекта формы – белого, черного и красного цветов. В презентации новой формы приняли участие новичок команды Сезар Меза Колли, капитан Эмин Махмудов хавбек Юсуф Лаваль и голкипер Кямран Ибрагимов.

"Нефтчи" стал чемпионом сезона 2020/21, обыграв в решающем матче премьер-лиги Азербайджана агдамский "Карабах" со счетом 1:0.

1015 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!