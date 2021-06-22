Собянин запретил развлекательные и спортивные мероприятия более чем на 500 человек

Концерты и спортивные мероприятия, численность посетителей которых превышает 500 человек, запрещаются с сегодняшнего дня в Москве. Такой указ подписал глава города Сергей Собянин.

"Кроме того, с 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек - как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра.

Что касается фан-зон и танцполов, то они прекращают действовать при любом количестве участников мероприятия.

Однако эти запреты могут быть сняты, если организаторы обеспечат зону, "свободную от ковида", так что на мероприятие смогут попасть только лица с QR-кодами.

Введенные ограничения не касаются концертов, спектаклей, киносеансов и прочих зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий, число участников которых - менее 500 человек. Тем не менее, власти дают организаторам рекомендацию все-таки использовать QR-коды для безопасности зрителей.