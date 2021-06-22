В кафе и на фудкорты Москвы допустят только защищенных от коронавируса

В заведения общественного питания в Москве в скором времени будут пускать только посетителей, защищенных от коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что в последние несколько дней столичные власти реализуют эксперимент по созданию точек, "свободных от коронавируса". Теперь же все рестораны и кафе должны перейти на эту технологию.

Поэтому с 28 июня посещать заведения общепита смогут только посетители, сделавшие прививку, перенесшие коронавирус в течение последних 6 месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет с помощью специального QR-кода. Бумажные справки либо сертификаты рассматриваться не будут.

Предприятия, не присоединившиеся к проекту, смогут работать только на вынос и доставку.