"Алые паруса" в Петербурге проведут, несмотря на третью волну пандемии

В Смольном рассказали о работе общественного транспорта в Петербурге в ночь на 26 июня, когда в городе будет проходить, несмотря на рост заболеваемости, праздник выпускников "Алые паруса".

С пятницы 25 на субботу 26 июня метро в Петербурге будет работать круглосуточно с интервалами движения от 4 до 7 минут. Часть вестибюлей центральных станций закроют на время мероприятия - с 21:00 25 июня до 1:00 26 июня.

Ночью, с 00:00 до 06:00 будут курсировать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбус №46.

Напомним, в Петербурге объявлена третья волна эпидемии, за минувшие сутки выявили 1 065 случаев заражения коронавирусом, умерли 80 человек. Госпитализация составляет 900 пациентов с коронавирусом в сутки, доля тяжелых пациентов достигла 18%. Смольный уже три недели не публикует данных о наличии свободных коек. До конца этой недели планируется развернуть более 10 тыс дополнительных коек для больных коронавирусом.

На пике второй волны в Петербурге в сутки госпитализировали 900-1000 человек, тогда городская система здравоохранения работала на пределе.