Шуша стала государственным заповедником и культурной столицей Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О культурной столице Азербайджана – городе Шуша". Заявление опубликовано на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, на административной территории Шуши создается государственный заповедник.

Закон также определяет ключевые направления государственной политики, нацеленные на восстановление города, защиту памятников истории и культуры, а также создание условий для туризма.

Отмечается, что Кабмину Азербайджана поручено в течение трех месяцев определить и утвердить границы охранной зоны Шушинского государственного заповедника, определить режим безопасности охранной зоны, утвердить порядок проведения мониторинга памятников на территории города.

Правительство также должно утвердить перечень запрещенных видов предпринимательской деятельности на территории Шуши, а также представить президенту республики предложения по источникам финансирования заповедника.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" знаменитый пианист и композитор Фархад Бадалбейли, статусы культурной столицы и государственного заповедника дают Шуше уникальные возможности в плане городского развития.

"Город, будучи одновременно государственным заповедником, сможет развиваться по нестандартным формам, так как в нем не будет обычной застройки. Шуша же по площади небольшая, и если разрешить в ней бесконтрольное строительство офисов и других учреждений, там мало что останется. Я думаю, это путь к тому, чтобы сделать настоящий город-музей. В Европе есть такие города, например, в Швейцарии и Германии. Теперь таким городом как культурная столица Азербайджана станет и Шуша", - сообщил он.

В Шуше сейчас предстоит огромная работа по восстановлению ее исторического и культурного облика. "Прежде всего, очень много работы у архитекторов, и речь идет о настоящих знатоках Шуши. Все архитектурные традиции, которые были в старой Шуше, определенный стиль строительства, особое качество камня, особенности укладки дорог, не асфальтовых – важна каждая деталь. В Шуше не будет небоскребов, не будет новоделов, все дома будут восстановлены в стиле прежнего города. В ней, как в музее, будет выверен каждый сантиметр пространства", - подчеркнул Фархад Бадалбейли.

"После освобождения Шуши мы не можем допустить, чтобы продолжали разрушаться ценные исторические здания – этого не должно быть. Надо восстановить все макеты и все чертежи старинных зданий в Шуше. Конечно, новый взгляд на Шушу возможен, если кто-либо предложит видение, созвучное ее истории. Но в любом случае работы в городе будут вестись бережно и под строгим контролем государства – именно это обеспечивает статус государственного заповедника", - заключил известный композитор.