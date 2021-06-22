Вот как армянские оккупанты готовились помешать освобождению Шуши (ВИДЕО)

Проект Caliber распространил уникальную видеозапись времен Второй Карабахской войны. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

На кадрах запечатлены известные армянские оккупанты и сепаратисты, получающие инструктаж по пресечению освободительного штурма ВС Азербайджана города Шуша.

"Шуша перед штурмом: кадры из армянского бункера", - поясняется в подписи к ролику.

Его авторы уточняют, что события на видео происходили 5 ноября 2020 года.