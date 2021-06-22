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Вот как армянские оккупанты готовились помешать освобождению Шуши (ВИДЕО)

Вот как армянские оккупанты готовились помешать освобождению Шуши (ВИДЕО)

Проект Caliber распространил уникальную видеозапись времен Второй Карабахской войны. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

На кадрах запечатлены известные армянские оккупанты и сепаратисты, получающие инструктаж по пресечению освободительного штурма ВС Азербайджана города Шуша.

"Шуша перед штурмом: кадры из армянского бункера", - поясняется в подписи к ролику.

Его авторы уточняют, что события на видео происходили 5 ноября 2020 года.

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Вестник Кавказа

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